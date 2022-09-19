Запад собрался усилить санкционное давление на Россию в первом квартале 2023 года

Запад собирается усилить санкционное давление на Россию в первом квартале 2023 года. Об этом «Ведомостям» заявил директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг.

«Весной станут понятны последствия нефтяного эмбарго и итоги отопительного сезона в Европе. При этом худшие из санкций уже введены, а новые рестрикции неприятны, но принципиально картину не изменят», — отметил Вайсберг.

Однако правительство России решило заранее спрогнозировать возможные сценарии санкций, насчитав пять основных угроз российской экономике. Речь идет об ограничениях международной мобильности россиян, расширении перечня «недружественных» стран, усилении вторичных санкций, новых ограничениях на экспорт энергоносителей и о расширении списка подсанкционных компаний и запрещенных к поставке товаров.

Источник издания в Минэке заявил, что список рисков был сформирован в обсуждении с отраслевыми ведомствами. Кроме того, заранее спрогнозированные риски позволят оперативно на них среагировать и минимизировать отрицательный эффект.

Ранее в понедельник Минфин опубликовал пакет поправок к законам, согласно которому с июля 2023 года ФТС, ФНС и Банк России могут штрафовать за нарушение российских контрсанкций в отношении «недружественных» стран.