Посол: РФ не отказывается от энергопроектов с ФРГ, но свой газ никому не навязывает

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что Москва не отказывается от возможных энергетических проектов с Берлином, но при этом свой газ никому не навязывает. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом он отметил, что возврат к прежнему уровню сотрудничества в ближайшие годы представляется сомнительным, однако не по вине российской стороны. По мнению дипломата, экономическая целесообразность стала часто странами Запада приноситься в жертву политической конъюнктуре.

«Насколько это отвечает национальным интересам Германии, ее промышленности, простых граждан – вопрос не к нам. Мы свои обязательства выполняем, от сотрудничества не отказываемся, но и газ свой никому не навязываем», — сказал Нечаев.

По его словам, ссылаясь на объективную действительность, эксперты призывают повременить с полным отказом от российского газа.

Посол напомнил, что Германия была главным «выгодоприобретателем» от поставок недорогого трубопроводного газа из России по долгосрочным контактам.

«Зачем Берлину было резать курицу, несущую золотые яйца, непонятно. Очевидно, по соображениям превратно истолкованной антироссийской «солидарности», — подытожил Нечаев.

Ранее сообщалось, что в минэнерго Турции усомнились в способности ЕС преодолеть энергетический кризис.