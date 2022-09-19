Сбер снизил стоимость потребительских кредитов и сохранил максимальные ставки по вкладам

Сбер улучшил условия промо-акции по потребительским кредитам, которая действует до 3 октября 2022 года включительно. Минимальные ставки на первый месяц в рамках акции составляют 4,9% для клиентов с годовой подпиской СберПрайм+ и 5,9% для тех, у кого нет подписки.

«Мы следим за всеми изменениями на рынке и стараемся делать максимально выгодные предложения для наших клиентов, отталкиваясь от этих перемен. Сегодня мы смогли снизить минимальную базовую ставку для потребительских кредитов, при этом не изменив ставку для самых выгодных депозитов, поэтому для тех клиентов, которые планировали начать сберегать, сейчас самое подходящее время открыть вклад», — отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Базовая минимальная ставка, которая начинает действовать со второго месяца, снижена до 12,9% годовых. Она распространяется на кредиты от 1 млн рублей.

Максимальная ставка по вкладам остается без изменений: по вкладу «Лучший%» она сохранится на уровне 7,5% годовых.