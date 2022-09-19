Добытчики крабов из РФ заявили об опасениях по поводу усложнения экспорта на фоне санкций

Российские добытчики крабов опасаются очередного осложнения экспорта в виде перегрузки основного пункта пропуска, через который живой краб поступает в Китай. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники и участников рынка.

Из-за запрета на поставку морепродуктов в США и ЕС краболовы Северного бассейна в этом сезоне могут перенаправить продукцию на китайский рынок. Однако это решение грозит перегрузкой основного пункта пропуска, так как его пропускная способность ограничена. То есть всего есть четыре линии контроля, но из-за изношенности инфраструктуры и постоянных ремонтов нормально функционирует лишь одна, поделились собеседники издания.

Источники на рынке указали, что в июле на пропускном пункте в Китай скапливалась очередь из 100 машин, что равно практически пяти дням ожидания. А если экспорт будет увеличиваться, то пробка может увеличиться до 150 машин.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что Краскино является приоритетным пунктом для перевалки, так как находится около приморских портов, откуда продукция максимально быстро может попасть в Китай. При этом всего день простоя приводит к падению стоимости товара на 50%. Однако сложившуюся проблему может решить новый пограничный переход, который должен не только справиться с грузопотоком, но и обеспечить его возможный рост.

В конце мая «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка, писал, что Россия столкнулась со сложностями экспорта замороженного краба за границу из-за санкций, которые начнут действовать лишь с середины июня.