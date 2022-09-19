В Госдуме предложили освободить от НДФЛ семьи с двумя и более детьми при продаже недвижимости

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому семьи с двумя и более детьми могут освободить от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на предложение от депутатов Василия Пискарева и Григория Шилкина.

Новый законопроект должен исправить явную ошибку в механизме применения запущенной год назад налоговой льготы при продаже жилья семьями с минимум двумя детьми. Сейчас по общему правилу граждане освобождаются от налога на доход при продаже жилья при владении им более трех или пяти лет. Для семей с двумя и более детьми требование о сроке владения не применялось, если они покупали за календарный год более дорогое жилье. Однако льгота действовала при продаже комнаты, квартиры, жилого дома или долей в них, но не распространялась на земельный участок и расположенные на нем хозяйственные строения.

В публикации указали, что в планах освобождение от уплаты налога можно расширить на доходы не только от реализации дома, но и земли, на которой он находится. То есть собственники домов будут уравнены с собственниками квартир и с теми, кто реализует жилье в общем порядке. При этом в правительстве указали, что новый законопроект может привести к выпадающим объемам поступлений в региональные бюджеты, а источники их компенсации не определены.

Аналитики посчитали, что предложенная инициатива последовательная и дает полноту льготы семьям, которые продают частные дома. Однако она также может осложнить планы семей, которые не всегда знают о взимании НДФЛ с участка, так как в некоторых случаях размер освобожденного налога незначителен и не позволит хоть как-то улучшить жилищные условия.

21 июля федеральная компания «Этажи» предложила увеличить лимит, с которого делается имущественный налоговый вычет при покупке жилья. По нынешним правилам возвращается 13% максимум с 2 млн рублей — 260 тыс. руб.