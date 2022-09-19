«Ъ»: пивоваренная компания Heineken может выпустить конкурента Coca-Cola

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Российская структура пивоваренной компании Heineken задумалась о запуске собственной линейки продуктов со вкусами колы, апельсина и лимона на рынок газированных напитков после прекращения производства в России Coca-Cola и Pepsi, пишет «Коммерсантъ».

В материале поясняется, что даже с учетом появления новых новых брендов в категории, на рынке сохраняется свободная ниша. При этом конкуренция активно растет, а оригинальные напитки появляются в отечественных магазинах благодаря параллельному импорту.

Из базы Росаккредитации следует, что российская структура Heineken летом зарегистрировала серию деклараций о соответствии для линейки безалкогольных газированных напитков. Заявлены напитки под названиями «Роял Кола Ориджинал», «Роял Кола Зеро», «Тони Лемони Оранж» и «Тони Лемони Лимон», которые могут разливаться в стеклянные, пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Изготовителями указаны российские заводы Heineken.

В газете отметили, что представители компании отказались от комментариев.

В начале августа появилась информация о том, что нидерландская пивоваренная компания Heineken планирует достичь соглашения о продаже бизнеса в России в 2022 году.

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