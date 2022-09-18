Mash: Adidas не заплатил в России налогов на 10 миллиардов рублей

Немецкая компания по производству спортивной одежды и обуви Adidas не заплатила в России налогов на 10 млрд руб. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на сообщение руководителя Центра правопорядка Московского региона Александра Хаминского.

Также Хаминскому удалось выяснить, что российский филиал Adidas после заявления корпорации об уходе из страны передал хранившийся на складах товар на реализацию маркетплейсам.

Кроме того, по информации Telegram-канал Mash, сотрудники компании стали жаловаться на массовые сокращения. При этом им выплачивают только один оклад вместо шести обещанных.

В марте пресс-служба компании Adidas сообщила о приостановке работы своего сайта и приложения, а также о закрытии розничных магазинов в России.

12 сентября онлайн-платформа Webbankir опубликовала данные, согласно которым наибольшей потерей среди ушедших с российского рынка зарубежных брендов россияне считают IKEA. Об уходе этого бренда заявили 27,2% респондентов. 17,3% участников опроса выразили сожаление по поводу ухода Adidas.