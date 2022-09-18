«Инком-недвижимость»: стоимость жилья на вторичном рынке в основном регулируется дисконтом

Цены на вторичном рынке недвижимости в основном регулируются дисконтом, средний размер которого составляет 15%. Такое мнение выразил директор управления вторичного рынка компании «Инком-недвижимость» Сергей Шлома, написала газета «Коммерсант».

«Люди склонны завышать цены относительно рыночных значений, но продавцы понимают, что на перегретом рынке стоимость должна снижаться»,— отметил он.

По данным экспертов «ЦИАН.Аналитики», средняя стоимость жилья на вторичном рынке недвижимости в 16 городах-миллионниках в сентябре составила 122,3 тыс. руб. за кв. м, увеличившись по сравнению с августом всего на 0,4%. Представители сервиса указали, что динамика цен в целом выражена слабо.

В компании «Этажи» тоже заметили небольшие колебания: в среднем по стране вторичная недвижимость за месяц подорожала на 0,12%, до 92,96 тыс. руб. за кв. м. Однако в годовом выражении рост составил 19,45%.

На этой неделе эксперт по недвижимости аналитического управления банка «Открытие» Константин Енин выразил мнение, согласно которому новостройки в России в следующем году могут вырасти в цене на 5-10%, и стоимость жилья на вторичном рынке окажется с похожей динамикой из-за ориентации продавцов на первичный рынок.