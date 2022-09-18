«Инком-недвижимость»: стоимость жилья на вторичном рынке в основном регулируется дисконтом

close
100%
Павел Гирин/РИА «Новости»

Цены на вторичном рынке недвижимости в основном регулируются дисконтом, средний размер которого составляет 15%. Такое мнение выразил директор управления вторичного рынка компании «Инком-недвижимость» Сергей Шлома, написала газета «Коммерсант».

«Люди склонны завышать цены относительно рыночных значений, но продавцы понимают, что на перегретом рынке стоимость должна снижаться»,— отметил он.

По данным экспертов «ЦИАН.Аналитики», средняя стоимость жилья на вторичном рынке недвижимости в 16 городах-миллионниках в сентябре составила 122,3 тыс. руб. за кв. м, увеличившись по сравнению с августом всего на 0,4%. Представители сервиса указали, что динамика цен в целом выражена слабо.

В компании «Этажи» тоже заметили небольшие колебания: в среднем по стране вторичная недвижимость за месяц подорожала на 0,12%, до 92,96 тыс. руб. за кв. м. Однако в годовом выражении рост составил 19,45%.

На этой неделе эксперт по недвижимости аналитического управления банка «Открытие» Константин Енин выразил мнение, согласно которому новостройки в России в следующем году могут вырасти в цене на 5-10%, и стоимость жилья на вторичном рынке окажется с похожей динамикой из-за ориентации продавцов на первичный рынок.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть