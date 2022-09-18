В Хакасии в реконструкцию горнолыжного курорта «Гладенькая» вложат 14 млрд рублей

close
100%
Артур Лебедев/РИА «Новости»

Министр экономического развития Хакасии Виктор Богушевич заявил, что объем инвестиций в реконструкцию горнолыжного курорта «Гладенькая» в республике составит 14, 2 млрд рублей, написало агентство ТАСС.

«В настоящее время разработан мастер-план реконструкции горнолыжного курорта «Гладенькая». В условиях повысившегося спроса со стороны отдыхающих международная компания-инвестор при поддержке «Корпорации Туризм.РФ» готова обеспечить курорту дальнейшее динамичное развитие посредством вложения средств в реконструкцию и строительство туристской инфраструктуры», — сказал Богушевич.

По его словам, реконструкцией объекта будут заниматься поэтапно. На первом этапе, который рассчитан до 2025 года, объем вложений составит более 9 млрд рублей. За это время планируют отремонтировать гостиничный фонд и объекты общепита, построить глэм-парк, отель и коттеджи, проложить новые горнолыжные трассы.

«Гладенькая» — крупнейший горнолыжный комплекс Хакасии. Он расположен в предгорьях западных Саян в 120 км от города Абакан. У комплекса есть сертификаты Международной федерации горнолыжного спорта.

На прошлой неделе власти Хакасии и компания РУСАЛ подписали соглашение о создании в регионе особой экономической зоны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть