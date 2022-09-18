Каир ждет рост дохода от Суэцкого канала на $700 млн после повышения платы за проход судов

Администрация Суэцкого канала рассчитывает на рост прибыли на $700 млн ежегодно после повышения платы за проход кораблей через эту водную артерию. Об этом телеканалу CNBC Arabia заявил глава Управления Суэцкого канала Усама Рабиа.

«Мы ожидаем, что доходы канала вырастут примерно на $700 млн в год после увеличения платы за транзит», — сказал он.

Две ветки Суэцкого канала на сегодняшний день обеспечивают около 12% мирового потока грузоперевозок. Этот канал является одной из наиболее загруженных водных магистралей мировых перевозок нефти танкерами. Через него проходят 8% от всех судов, которые перевозят сжиженный природный газ (СПГ). Всего по каналу проходят до 19 тыс. судов в год. Ежегодный доход Каира от эксплуатации Суэцкого канала составляет около $7 млрд.

Накануне Рабиа сообщил, что власти Египта увеличат плату за проход судов всех видов по этому бесшлюзовому каналу, который соединяет Средиземное море с Красным, на 15% с 2023 года.

До этого в тот же день официальный представитель министерства нефти и минеральных ресурсов Египта Хамди Абдель Азиз заявил, что Каир в течение двух лет планирует привлечь в нефтегазовый сектор экономики страны инвестиции на сумму, примерно, $8 млрд.