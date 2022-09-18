В Швеции признали неподготовленность страны к возможным отключениям электричества

Швеция плохо подготовилась к возможным отключениям электричества в стране не фоне энергокризиса. Об этом сообщил телеканал SVT, ссылаясь на Шведское агентство по защите населения и готовности к чрезвычайным ситуациям (MSB).

«К сожалению, общая готовность к отключениям электричества очень низкая», — отметил один из сотрудников MSB Ян Улоф Олссон.

По его словам, уже в 2011 году было выявлено свыше 50 тыс. социально значимых операций, которые полностью зависели от электроэнергии.

В сообщении отметили, что в августе рост цен на электроэнергию в Швеции был на уровне 29%. Также росли цены на продукты, мебель, бытовую технику и на посещение ресторанов. При этом цены на продукты растут уже девять месяцев подряд.

В начале сентября агентство ТАСС сообщило, что правительство Швеции намерено предоставить национальным энергокомпаниям 250 млрд шведских крон ($23,18 млрд) на гарантии ликвидности с целью поддержания финансовой стабильности на фоне высоких цен в этой сфере.