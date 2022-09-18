Инфляция в Гане подскочила на рекордные 34% впервые за 21 год

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Уровень инфляции в Гане взлетел на 34% впервые с 2001 года. Об этом сообщает издание allAfrica, ссылаясь на данные Национального бюро статистики.

Сотрудники Национального бюро статистики доложили об упадке экономики, приведя данные за лето. В публикации говорится, что высокие цены на топливо и коммунальные услуги снизили покупательскую способность национальной валюты – седи. При этом за август стоимость продуктов возросла на 2,2%.

В докладе также призвали население не реагировать на подобные данные и прогнозы, не выходить на протесты, а также не обращать внимания на меры правительства, которое пытается справиться с инфляцией. Одной из мер стал рост базовой процентной ставки до 22%, отчего и случились протесты в июле.

Там также указывается, что правительство Ганы просит Международный валютный фонд выделить $3 млрд ради спасения экономики.

8 сентября главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что импортеры сырья сильнее всего пострадают от укрепления доллара. Данная ситуация, по мнению Васильева, может усугубить проблему инфляции в странах Африки и Латинской Америки, так как они закупают значительные объемы топлива и продовольствия.

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