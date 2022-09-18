Средняя сумма запроса по микрозаймам в России достигла рекордных 24,8 тыс. рублей в августе

Средняя запрашиваемая сумма микрозаймов в августе смогла достичь рекордного показателя в 24,8 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на исследование экосистемы Unicom.

«Средняя запрашиваемая сумма по займам достигла рекордного показателя. В августе россияне хотели получить заем в размере 24,8 тысячи рублей. При этом сами микрофинансовые организации (МФО) готовы предложить заемщикам в среднем втрое меньше», — отметили в публикации.

По данным исследования, россияне стали запрашивать на 1,5% больше средств, чем в июле. При этом с начала 2022 года запрашиваемая сумма постоянно снижалась, пока не достигла в марте 16,3 тыс. рублей. После этого запрашиваемая сумма поднялась до 23,5 тыс. рублей в апреле и с тех пор растет.

Эксперты посчитали, что сами МФО готовы предоставлять лишь 8-9 тыс. рублей. Это объясняется тем, что компании хотят минимизировать возможные риски или образование «плохой» задолженности.

В начале августа РБК со ссылкой на данные крупнейшего объединения на рынке — СРО «МиР» писали, что российские микрофинансовые организации (МФО) с апреля по июнь 2022 года столкнулись с сокращением объема займов, которые берут физические лица до зарплаты.