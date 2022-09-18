Экономист не исключил рост доллара до 100 рублей

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин заявил, что такие факторы, как глобальная рецессия, очередные санкции против России, резкое сокращение платежного профицита или геополитическое обострение, могут ослабить рубль до 100 рублей, передает агентство «Прайм».

Он отметил, что параметры нового правила по-прежнему неизвестны, при этом Минфин РФ готов возобновить интервенции. По словам Шульгина, исходя из цены на российскую нефть марки Urals на уровне около $80 за баррель и добычи 10-10,5 млн баррелей в сутки, валютные интервенции могут составить от $3 до $3,5 млрд ежемесячно.

«По оценкам «Открытие Research», запуск интервенций может привести к ослаблению рубля на семь-десять процентов относительно устоявшихся уровней», — сказал экономист.

Он также указал, что более драматичное ослабление курса рубля возможно, например, в случае рецессии в мировой экономике, сокращающей спрос на сырьевые товары.

Шульгин добавил, что шестой пакет антироссийских санкций должен быть действительно эффективным, чтобы курс доллара вырос до 100 рублей.

Ранее начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин заявил, что снижение курса доллара ниже 60 рублей связано с глобальным падением индекса американской валюты (DXY) и ростом цен на сырьевые продукты, в том числе на нефть. Согласно его прогнозам, до конца года доллар может наверстать утерянные позиции к рублю.