Власти Египта объявили об увеличении платы за проход судов по Суэцкому каналу на 15%

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Suez Canal Authority/dpa/Global Look Press

Глава Управления Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что власти Египта увеличат плату за проход судов всех видов по этому бесшлюзовому каналу, который соединяет Средиземное море с Красным, на 15% с 2023 года, написало агентство ТАСС.

«Плата за прохождение судов всех видов по Суэцкому каналу будет увеличена на 15%, сборы с сухогрузов и туристических судов — на 10%, начиная с января 2023 года», — говорится в решении Управления канала.

В начале сентября газета Al-Ahram написала, что навигацию в Суэцком канале приостановили 31 августа из-за севшего на мель танкера, шедшего под флагом Сингапура. Затор образовало судно Affinity V. Затем навигацию восстановили.

Ранее 17 сентября посол России в Египте Георгий Борисенко заявил, что Москва и Каир разрабатывают механизм перехода на нацвалюты в коммерческой и туристической сферах.

Он отметил, что в настоящее время существуют определенные ограничения на использование доллара, потому страны работают над тем, чтобы при совершении сделок полагаться на свои национальные валюты.

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