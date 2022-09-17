Bloomberg: новым местом противостояния Запада и России могут стать датские проливы

Отказ датчан сопровождать российские танкеры с нефтью, проходящие через датские проливы, чреват катастрофой, пишет Bloomberg.

Авторы материала отмечают, что датские проливы — один из самых загруженных коридоров по транспортировки энергоносителей и других товаров. Если на этом участке произойдёт какой-либо форс-мажор, и без того высокие цены на топливо в мире взлетят ещё выше.

Проливы являются важным коридором по поставкам российской нефти на мировые рынки, что поддерживает финансовую стабильность в России. Этим могут воспользоваться недруги Москвы, которые попытаются перекрыть территорию.

Именно этот узкий водный коридор, по мнению журналистов, и может стать разменной монетой в противостоянии Запада и России, а сами проливы – местом такого противостояния.

Поводом для раздора могут стать ограничения ЕС, из-за которых запрещается оказывать морские услуги всем, кто экспортирует российскую нефть, приводит текст публикации Общественная служба новостей.

В датских проливах крупные суда традиционно пользуются услугами датских лоцманов, сопровождающих корабли через бурные и аварийные участки. Для российских теплоходов, после ввода ограничений подобные услуги будут закрыты, что чревато авариями и скачками цен на топливо.