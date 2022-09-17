Спрос на склады в Московском регионе может упасть в два раза к концу года

В период с января по сентябрь объем спроса на склады в Московском регионе составил 758 тыс. кв. м, но по итогам года будет в два раза ниже рекордных показателей прошлого года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе консалтинговой компании Knight Frank Russia.

«К концу третьего квартала мы видим оживление на рынке после резкого падения спроса в первом полугодии. Тем не менее по итогам года мы ожидаем снижение объема сделок вдвое по сравнению с результатами прошлого года», — отметил в распространенном пресс-службой сообщении региональный директор, глава департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Russia Константин Фомиченко.

По данным компании, за девять месяцев объем спроса на складскую недвижимость составил 758 тыс. кв. м, что в 2,5 раза меньше показателей за аналогичный период прошлого года. При этом средние арендные ставки к концу 2022 года будут на прежнем уровне.

Эксперты компании подсчитали, что за девять месяцев было введено почти 1 млн кв. м складской недвижимости. Это показатель в 1,6 раза больше прошлогоднего результата. Всего же в Московском регионе общая площадь складов составляет 20,4 млн кв. м.

20 июня «Коммерсантъ», ссылаясь на прогноз в Commonwealth Partnership (CMWP) писал, что спрос на складскую недвижимость в Московском регионе по итогам 2022 года может упасть в четыре раза, до минимальных за последние 13 лет показателей.