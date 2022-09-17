Bloomberg: рынок драгоценных камней поделился из-за антироссийских санкций

Санкции против горнорудной российской компании АЛРОСА привели к тому, что мировой алмазный рынок поделился надвое. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Больше всего прибыли получает группа покупателей из Индии и Бельгии, которые, не афишируя сделки с Россией, скупают большие объемы алмазов из России на выгодных условиях», — отметили в публикации.

По данным агентства, один из крупнейших участников рынка драгоценных металлов Tiffany & Co. и Signet Jewelers, который отказался закупаться сырьем у АЛРОСА, стал сотрудничать с компанией-конкурентом De Beers. Но у нее осталось уже не так много сырья для продажи.

В Bloomberg посчитали, что западные поставщики обеспокоены отсутствием дешевых алмазов из-за санкций против российской АЛРОСы. При этом скрытость сделок от глобального рынка со стороны Индии говорит о том, что камни из России могут оказаться и на рынках Запада. Таким образом, российское сырье проходит большую цепочку покупателей.

В конце августа агентство Bloomberg сообщило, что российская горнорудная компания АЛРОСА нарастила объемы экспорта необработанных алмазов в Индию на сумму более $250 млн в месяц. За относительно короткий отрезок времени компании удалось «незаметно возобновить» поставки за рубеж, несмотря на санкции США.