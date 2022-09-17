Reuters: основные производители нефти ОПЕК+ довольны ценой нефти в $100 за баррель

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Hasan Jamali/AP

Россия и Саудовская Аравия, которые являются ключевыми производителями нефти среди стран ОПЕК+, считают справедливой цену на нефть в $100 за баррель. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

По данным источников, мировая экономика в состоянии справиться с таким уровнем котировок.

В агентстве посчитали, что страны ОПЕК+ предлагают около 40% от всего рынка нефти. При этом сами представители стран организации открыто не заявляли о комфортном уровне цен на нефть.

Собеседники агентства добавили, что текущие сигналы на нефтяном рынке говорят о том, что его участники вполне довольны ценой в $90-100 за баррель. Кроме того, такие котировки практически не оказывают никакого влияния на мировую экономику. При этом цена в $120-130 за баррель будет рискованной.

13 сентября ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2022 и 2023 годах на уровнях 3,1 млн и 2,7 млн баррелей в сутки соответственно. Рост спроса на нефть в 2022 и 2023 годах будет обусловлен восстановлением мирового рынка путешествий и увеличением транспортной активности. При этом страны Северной и Латинской Америки станут основными драйверами увеличения глобального сырьевого интереса.

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