Российский посол указал на планы Москвы перейти на расчеты в нацвалютах с Каиром

Посол России в Египте Георгий Борисенко заявил, что Москва и Каир разрабатывают механизм перехода на нацвалюты в коммерческой и туристической сферах. Об этом он рассказал в программе на телеканале Sada El Balad.

Он отметил, что сейчас есть определенные ограничения на использование доллара, потому страны работают над тем, чтобы при совершении сделок полагаться на свои национальные валюты.

Ранее в Tez Tour заявили о возможности использовании российского рубля в Египте с конца сентября.

В начале сентября вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отметил, что Москва ведет переговоры со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и с Китаем по поводу применения у них карт «Мир».