Российский посол указал на планы Москвы перейти на расчеты в нацвалютах с Каиром

Посол России в Египте Борисенко: работаем с Каиром над переходом на расчеты в нацвалютах

close
100%
Global Look Press

Посол России в Египте Георгий Борисенко заявил, что Москва и Каир разрабатывают механизм перехода на нацвалюты в коммерческой и туристической сферах. Об этом он рассказал в программе на телеканале Sada El Balad.

Он отметил, что сейчас есть определенные ограничения на использование доллара, потому страны работают над тем, чтобы при совершении сделок полагаться на свои национальные валюты.

Ранее в Tez Tour заявили о возможности использовании российского рубля в Египте с конца сентября.

В начале сентября вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отметил, что Москва ведет переговоры со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и с Китаем по поводу применения у них карт «Мир».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть