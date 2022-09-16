Bloomberg: концерн Volkswagen может заработать €400 млн на перепродаже газа

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Global Look Press

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen может заработать около €400 млн на перепродаже газа, купленного по низкой цене в 2020 году. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников.

По словам собеседников издания, деньги, которые получит Volkswagen от такой спекуляции, смогут компенсировать расходы на использование угля и покрыть траты, связанные с заменой и модернизацией машинного оборудования.

Уточняется, что концерн планирует продать около 253 млн кубометров газа, что является достаточным объемом для энергоснабжения 200 тыс. домов с газовым отоплением целый год. Это топливо Volkswagen хотел использовать в 2023 году на двух своих электростанциях в городе Вольфсбург для сокращения использование угля. Но в условиях сокращения поставок газа со стороны Москвы, компания предпочла все-таки использовать не топливо, а уголь.

Газ, который планирует продать немецкая компания, автоконцерн купил через поставщика Wingas GmbH в 2020 году по $316,5 за тысячу кубометров. Cейчас рыночная цена превышает $2 тыс. за тысячу кубометров.

Накануне сообщалось, что цены на газ в Европе поднялись на 12% и превысили $2500 за тысячу кубометров.

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