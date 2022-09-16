Bloomberg: ущерб от стихийных бедствий в мире к началу 2023 года приблизится к $1 трлн

Экономический ущерб от стихийных бедствий в мире к началу 2023 года может вплотную приблизиться к отметке $1 трлн. Этому будут способствовать наводнения в Пакистане, засуха в США, проливные дожди в Австралии и Индонезии, сообщает Bloomberg.

Однако самым серьезным риском в ближайшее время станет природное явление Ла-Нинья — сложная погодная картина, которая возникает каждые несколько лет в результате колебаний температуры океана в экваториальной полосе Тихого океана.

«Причиной климатического хаоса с середины 2020 года является Ла-Нинья. И теперь планета стоит на пороге того, что происходило только дважды с 1950 года — трех подряд лет действия этого атмосферного явления. Это приведет к тому, что к 2023 году мир стремительно приблизится к 1 триллиону долларов ущерба от стихийных бедствий», — говорится в материале.

В период действия Ла-Ниньи температура поверхности воды в восточной экваториальной области центральной части Тихого океана становится ниже нормы на 3-5°C. В то же время президент и основатель инвестиционной компании Pento Portfolio Strategies Майкл Пенто видит еще больший ущерб для мировой экономики от этого погодного явления.

«Ла-Нинья только усугубляют все проблемы, которые уже существуют в общей картине мира. Но когда вы добавляете еще экстремальные погодные условия, это просто создает сценарий для повышения цен на энергоносители, повышения цен на продукты питания и увеличения инфляции. Эти факторы негативно скажутся на состоянии мировой экономики», — заключил Пенто.

15 сентября Bloomberg сообщил, что экономический ущерб от наводнений в Пакистане может достичь $30 млрд. В конце первой половины месяца в этой стране произошли ряд крупных паводков в различных регионах.

Больше всех пострадала провинция Синд, где было повреждено более 70% посевов риса. Все эти факторы могут в конечном итоге привести экономику Пакистана к дефолту, несмотря на финансовую помощь Международного валютного фонда в размере $1,16 млрд.