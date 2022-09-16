Курс фунта стерлингов к доллару опустился до минимума за 37 лет

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Курс британского фунта стерлингов к американскому доллару опустился до минимальных показателей с марта 1985 года, упав 16 сентября ниже отметки $1,14. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов ForexClub.

По состоянию на 12:45 мск курс британского фунта к доллару находился на отметке $1,138. Английская валюта также дешевеет по отношению к евро и сейчас торгуется на уровне €1,141 — самом низком с начала 2021 года. Незначительно падает курс фунта и к российскому рублю, котируясь на отметке ₽68,35.

Газета Financial Times объясняет подобную динамику фунта к основным зарубежным валютам опасениями игроков рынка касательно риска затяжной рецессии британской экономики после прихода к власти нового премьер-министра Лиз Трасс. В частности, объем розничных продаж упал за август на фоне растущих цен на продовольствие и электроэнергию.

Общий объем товаров, приобретенных жителями Соединенного Королевства в прошлом месяце, оказался на 1,6% меньше по сравнению с июлем. Это превысило ожидания экспертов, которые предсказывали падение данного показателя не более, чем на 0,5%. В то же время падают и объемы онлайн-продаж — на 2,6%, а продажи автомобильного топлива в Британии упали на 1,7% несмотря на незначительное падение цен.

13 сентября портал Market Watch предрек британской экономике уход в рецессию из-за организации похорон королевы Елизаветы II. Опасность кроется в объявленных в стране выходных по этому случаю. Простаивание банков и государственных учреждений всего в один день может привести к серьезному удару для ВВП Британии.

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