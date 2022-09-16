Финансист Емельянов призвал не торопиться с оформлением нового кредита

Желающим взять кредит стоит дождаться минимальных ставок по ним. Они будут падать вслед за ключевой. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. В пятницу Банк России снизил ключевую ставку с 8% до 7,5% годовых.

«Лучше дождаться максимального падения ключевой ставки. Особенно если вас интересует крупная сумма на долгий срок», — отметил Емельянов.

По его прогнозам, ставки по кредитным картам могут упасть с нынешних 26-32% до 20-24% годовых. По автокредитам — с нынешних 16% до 12%.

«Ставки по ипотеке сейчас уже ниже ключевой – 6,7% годовых», — уточнил Емельянов.

Поэтому, по его словам, не стоит надеяться на сильное улучшение условий по жилищным займам.

«Исключение — вторичный рынок, где все еще займы обходятся дорого (9,2%). Там возможно снижение до 7,5–8% к концу года и до 7% в следующем», — подчеркнул эксперт.

В 2022 году ЦБ начал снижать ключевую ставку с 10 апреля. При ее уменьшении идут вниз и ставки по вкладам и кредитам. По кредитам – чуть медленнее, сообщал «Газете.Ru» зампред «Абсолют Банка» Антон Павлов.