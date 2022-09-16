Россия и Турция обсуждают возможность расплачиваться в отелях в рублях

Россия и Турция не должны зависеть от давления третьих стран в финансовых вопросах, заявил директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин «Известиям».

По этой причине начато обсуждение вопроса расчетов в отелях в рублях по примеру Египта. В этой популярной у россиян стране запланировано включить российскую валюту в список принимаемых.

Егармин заявил: «Во-первых, курс на это уже взят. Взаимодействие между РФ и другими странами, международными организациями идет именно в области перехода на расчеты в национальных валютах». Он добавил, что такие вопросы всегда взаимные, если в Турции будут принимать рубли, то и турецкие граждане должны иметь возможность рассчитываться в лирах на территории России.

На встрече в Сочи, которая проходила 5 августа, президенты России и Турции договорились начать переход на частичную оплату в рублях поставок российского газа.

Ранее «Ъ» написал об уменьшающихся способах оплаты за рубежом для россиян. Главу Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева Минфин США внес в SDN-лист. Отмечается, что при этом сама НСПК и платежная система «Мир», оператором которой она выступает, в черный список еще не попали.

Также в СМИ появились сообщения, что в ряде турецких отелей перестали принимать карты «Мир». В НСПК уточнили, что платежная система отмечает отдельные случаи отказов проведения операций по картам, находящихся под санкциями российских банков, и следит за ситуацией. В АТОР заверили, что с картами банков, не попавших под санкции, «ничего плохого не происходит». Отмечается, что карты «Мир» не работают за рубежом, если банк, выпустивший их, находится под другими санкциями.