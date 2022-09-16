Автоэксперт Ракитин предупредил о сезонном подорожании зимней резины в России до 7%

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Сезонный рост стоимости зимней резины для машин может составить 5-7%. Слова главного редактора автомобильного издания Quto Максима Ракитина приводит радио Sputnik.

Он назвал сезонный рост стоимости автомобильной зимней резины вполне ожидаемым. Этот фактор не будет зависеть от того, что будет происходить с российской экономикой. По этой причине россиянам следует покупать новый комплект резины «без истерики».

«Если вы планируете в этом сезоне менять зимнюю резину, то следует ее брать, когда вам будет удобно, без истерики. Но надо иметь в виду, что сезон начинается тогда, когда средняя температура воздуха опускается ниже пяти градусов. Продавцы это понимают, и обычно они поднимают цены на пять-семь процентов», — заявил Ракитин.

По его словам, удорожание резины в предстоящем зимнем сезоне будет зависеть от ряда факторов. Одним из главных драйверов увеличения стоимости может стать возможный дефицит этой продукции в России. Если недобор будет большим, то рост цен на зимнюю резину будет выше ожидаемого.

«Может возникнуть дефицит некоторых шин. Потенциально это может привести к росту цен выше обычных пяти-семи процентов. Но дефицита может и не быть, потому что есть российские шины и параллельный импорт», — заключил Ракитин.

14 сентября главный редактор «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев посоветовал россиянам перенести на более ранний срок покупку зимней резины для автомобилей Из-за нестабильной внешнеполитической ситуации и проблем в экономике. Заранее озаботиться покупкой зимних шин стоит владельцам машин премиум-сегмента, в котором выше риск столкнуться с дефицитом или резким ростом цен ближе к наступлению холодов.

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