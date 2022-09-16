В Счетной палате России сочли нецелесообразной идею поддержки ипотеки на вторичное жилье, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аудитора ведомства Наталью Трунову.

«Вместо того, чтобы применять механизм льготной ипотеки для «вторички», который стал одной из причин такого роста цен на первичном рынке, необходимо формировать механизмы снижения стоимости на первичном рынке», — пояснила Трунова.

Она добавила, что решить проблему доступности жилья можно за счет изменения модели рынка жилья.

«Начать следует с мероприятий по выводу найма и аренды из «теневой» зоны, дать возможность людям развивать некоммерческий жилищный сектор, включая ГЧП, жилье и строительство жилья некоммерческими объединениями граждан, а также дать возможность корпорациям и частным компания создавать проекты арендного жилья по аналогии с доходными домами прошлого», — рассказала Трунова.

Ранее стало известно, что квартиры на вторичном рынке в Москве стали продаваться в два раза дольше.