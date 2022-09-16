«Ъ» написал об уменьшающихся способах оплаты за рубежом для россиян

Главу Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева Минфин США внес в SDN-лист. Отмечается, что при этом сама НСПК и платежная система «Мир», оператором которой она выступает, в черный список еще попали.

При этом американские власти на официальном уровне запугивают финансовые организации третьих стран тем, что использование российской платежной системы может иметь последствия.

Опрошенные газетой «Коммерсантъ» эксперты полагают, что это может существенно затормозить расширение географии приема карт «Мир», а также навредить сотрудничеству со странами, где они уже принимаются.

На данный момент Вашингтон пока не запретил платежную систему «Мир» напрямую.

Сейчас карты «Мир» работают в Турции, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, а также в Белоруссии.

О готовности последовать их примеру недавно высказались представители Кубы, Ирана, Никарагуа, Нигерии, Таиланда, Египта, Эфиопии и Малайзии.

Также в СМИ появились сообщения, что в ряде турецких отелей перестали принимать карты «Мир». В НСПК уточнили, что платежная система отмечает отдельные случаи отказов проведения операций по картам, находящихся под санкциями российских банков, и следит за ситуацией. В АТОР заверили, что с картами банков, не попавших под санкции, «ничего плохого не происходит». Отмечается, что карты «Мир» не работают за рубежом, если банк, выпустивший их находится под другими санкциями.