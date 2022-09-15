Азербайджан в 2023 году потратит на восстановление Нагорного Карабаха около $2 млрд

Баку в 2023 году выделит из бюджета около $2 млрд на восстановление перешедших под контроль республики после боевых действий в Нагорном Карабахе территорий. Информацию об этом опубликовала пресс-служба министерства финансов Азербайджана.

«На проведение работ по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях в расходах государственного бюджета на 2023 год предусмотрено 3 млрд манатов (около $1,75 млрд)», — отмечается в сообщении.

В 2022 году в бюджет республики закладывали около 2,7 млрд манатов (приблизительно, $1,57 млрд) на соответствующие цели.

Как ожидается, в целом доходы государственного бюджета Азербайджана в 2023 году составят 30,72 млрд манатов (порядка $18,07 млрд), расходы — 33,3 млрд манатов ($19,59 млрд).

Баку и Ереван враждуют из-за территории Нагорно-Карабахской Республики (НКР) уже 30 лет. В 1991 году регион, где преимущественно проживают армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. С того времени на этих землях периодически вспыхивают вооруженные конфликты. Последний случился летом 2020 года.

В ноябре 2020 года Россия разместила контингент миротворцев на территории НКР для прекращения боевых действий.