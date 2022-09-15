Венесуэла хочет привлечь российских туристов

Министр туризма Падрон: Венесуэла хочет стать самым желаемым направлением для россиян

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Пресс-служба губернатора Самарской области

Министр туризма Венесуэлы Али Падрон заявил, что страна намерена стать самым востребованным направлением для туристов из России. Его слова передает РИА «Новости».

«Мы превзойдем другие традиционные (для россиян) направления в Латинской Америке — Венесуэла станет привилегированным направлением для России», — сказал министр.

Падрон также отметил, что с октября в Венесуэлу начнут летать рейсы Nordwind Airlines, с каждым из которых в страну будут прибывать 440 туристов. Он добавил, что также будут действовать рейсы авиакомпании Conviasa.

По словам министра, антироссийские санкции и мировая обстановка сказались на туризме, в связи с чем традиционные ранее у россиян направления оказались закрыты.

«Сейчас есть возможности (для туризма) в Латинской Америке, в особенности в Венесуэле и на Кубе», — сказал Падрон.

Ранее генеральный директор туроператора PEGAS Touristik Анна Подгорная сообщила, что в ближайшее время в России вновь откроется прямое авиасообщение с Кубой и Венесуэлой.

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