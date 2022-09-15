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Bloomberg: темпы роста экономики Китая к концу 2022 года приблизятся к минимуму за более чем 40 лет

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Depositphotos

Экономика Китая по итогам 2022 года вырастет медленнее, чем это предполагалось. Уровень производства в азиатской стране к концу декабря увеличится только на 3,5% вместо планируемых 5,5%, сообщает Bloomberg.

«Рост экономики Китая в этом году составит 3,5%, что станет вторым самым слабым годовым показателем за более чем четыре десятилетия. Прогнозисты Morgan Stanley и Barclays Plc — среди тех, кто прогнозирует еще более медленный рост, поскольку риски возрастут к концу декабря», — говорится в материале.

При этом прогнозы роста китайской экономики неуклонно снижались на протяжении последних шести месяцев, начиная с марта 2022 года. В то же время аналитики нескольких крупных международных банков уверены, что рост производства в азиатской стране не превысит и 3% в годовом выражении.

«Цзянь Чанг, главный экономист Barclays по Китаю, на прошлой неделе снизила свой прогноз роста на весь год с 3,1% до 2,6%», — отмечается в статье.

По ее словам, на замедление темпов роста китайской экономики повлияют несколько факторов. Среди ключевых — замедление внешнего спроса на продукцию азиатской страны, а также усиление карантинных мер в связи с рисками распространения коронавирусной пандемии.

11 сентября издание The Economist сообщило, что демографический спад в Китае может привести к торможению роста экономики страны в середине 2030-х годов. Уровень ВВП Китая может оказаться к тому времени первым в мире, однако затем объемы валового продукта начнут неизбежно отставать от показателей конкурирующих экономик, включая США.

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