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Цены на газ в Европе выросли на 12% и превысили $2500 за тысячу кубометров

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Bernadett Szabo/Reuters

Цены на газ в Европе поднялись на 12% и превысили $2500 за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Ближайшие (октябрьские) фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) при открытии торгов находились у отметки $2286,3 за тысячу кубометров (+1,5%), а затем ускорили темпы роста, поднявшись на 11,7% — до $2517,2.

«По состоянию на 11.13 мск газовые фьючерсы держатся вблизи 2450 долларов (+8,5%)», — пишет агентство, поясняя, что динамика цен рассчитывается от расчетной цены предыдущего дня ($2252,9 за тысячу кубометров).

Ранее газета The Financial Times писала, что американские производители сланцевого газа не смогут резко нарастить поставки в Европу грядущей зимой, где может развиться энергетический кризис. Кроме того, предприниматели, инвестирующие в нефтегазовые компании США, не заинтересованы в увеличении объемов добычи сырья, предпочитая работать по модели «меньше производства, больше прибыли».

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