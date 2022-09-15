Глава ИКАР: Россия готова экспортировать более трети своего урожая зерна

В 2022 году объемы экспорта российских зерновых культур могут значительно вырасти. Страна готова вывести за рубеж до 58 млн тонн зерна, приводят слова главы Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько «Известия».

Общий объем урожая зерна в России к концу 2022 года оценивается в 145 млн тонн.

«Теоретически Россия в этом году может вывести 58 млн тонн зерна. Но это произойдет в том случае, если в мире сложится позитивная конъюнктура», — заявил Рылько.

Однако по его словам, реальные темпы роста экспорта с начала 2022 года пока оставляют желать лучшего. В то же время нестабильная ситуация на мировом продовольственном рынке и международные санкции могут негативно сказаться на объемах вывоза российского зерна.

«Пока в реальности мы видим немного другую картину. В течение первых месяцев вывоз идет ниже графика, поэтому пока остается актуальным вопрос, дотянется ли экспорт до почти 60 млн т в этом сезоне. Ситуация в мире подталкивает стоимость всей продукции вниз», — заключил Рылько.

13 сентября региональный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН по Ближнему Востоку и Северной Африке Корин Флейшер предрекла миру дефицит продовольственной продукции в 2023 году. Основными пострадавшими от глобального кризиса могут стать жители развивающихся стран. Среди ключевых причин возможного дефицита продуктов питания в мире в 2023 году она назвала снижение объемов экспорта российских удобрений из-за международных санкций, а также высокие риски экстремальных погодных условий в азиатских странах.