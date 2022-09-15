Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Рудковская резко ответила бывшей жене Кержакова, обвинившей ее девятилетнего сына... 08:48
Президент Сербии Вучич предупредил о самой тяжелой с 1945 года зиме... 08:47
Владимир Машков пригласил со спектаклем в Москву театр из Донбасса 08:45
Врач объяснила, как самостоятельно определить, что болит поджелудочная 08:44
В Тольятти мужчина разогнался на моноколесе до 60 км/час и упал 08:44
Жители Нур-Султана поддержали переименование города обратно в Астану 08:43
Суд признал недействительными документы о создании фонда Алексея Баталова 08:41
В ГД внесли проект о повышении в 20 раз штрафов за переход ж/д путей... 08:40
В Минобороны Армении рассказали о ситуации на границе с Азербайджаном 08:31
Бывшая жена Кержакова обвинила девятилетнего сына Рудковской в алкоголизме 08:31

«Ъ»: в России на треть снизят господдержку автопрома в 2023 году

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Господдержка спроса в автопроме в 2023 году значительно сократится из-за недостатка платежей со стороны самой отрасли. Падение финансирования отрасли составит около трети от уровня дотаций последних лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«На льготные автокредитование и лизинг сейчас заложено менее 10 млрд рублей против традиционных в последние годы 15 млрд рублей. Утильсбор от импорта машин, который в этом году вырос, отрасли отдавать пока не хотят», — говорится в материале.

В то же время традиционная схема субсидирования спроса на машины за счет утильсбора теперь не работает. Это было обусловлено приостановкой выпуска автомобилей в России иностранными компаниями и утратой поступлений утильсбора от них. В итоге сейчас трудно сохранить прежние объемы финансирования даже на импортозамещение компонентов.

«Сейчас нет подтверждения ранее заложенных на 2023 год средств даже на основную программу льготного лизинга и кредитования. Не говоря уже о средствах на импортозамещение компонентов, о котором говорится в проекте новой стратегии автопрома», — заявил один из собеседников газеты.

Предполагалось, что в следующем году на льготное автокредитование выделят 13,3 млрд рублей, на лизинг — еще 5,1 млрд рублей. Однако торможение сроков оказания господдержки спроса привела к тому, что объемы финансирования всей отрасли, скорее всего, значительно сократятся.

«Сегодня обсуждается сумма значительно ниже 10 млрд рублей», — заключил другой источник.

14 сентября президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков предположил, что количество дилерских автомобильных центров в России до конца текущего года может сократиться на треть. За оставшиеся 3,5 месяца в стране прекратят работу почти 1,1 тыс. автосалонов. Кроме того, к концу 2023 года количество стоковых автотранспортных средств в хорошем техническом состоянии ожидаемо сократится.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть