«Ъ»: в России на треть снизят господдержку автопрома в 2023 году

Господдержка спроса в автопроме в 2023 году значительно сократится из-за недостатка платежей со стороны самой отрасли. Падение финансирования отрасли составит около трети от уровня дотаций последних лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«На льготные автокредитование и лизинг сейчас заложено менее 10 млрд рублей против традиционных в последние годы 15 млрд рублей. Утильсбор от импорта машин, который в этом году вырос, отрасли отдавать пока не хотят», — говорится в материале.

В то же время традиционная схема субсидирования спроса на машины за счет утильсбора теперь не работает. Это было обусловлено приостановкой выпуска автомобилей в России иностранными компаниями и утратой поступлений утильсбора от них. В итоге сейчас трудно сохранить прежние объемы финансирования даже на импортозамещение компонентов.

«Сейчас нет подтверждения ранее заложенных на 2023 год средств даже на основную программу льготного лизинга и кредитования. Не говоря уже о средствах на импортозамещение компонентов, о котором говорится в проекте новой стратегии автопрома», — заявил один из собеседников газеты.

Предполагалось, что в следующем году на льготное автокредитование выделят 13,3 млрд рублей, на лизинг — еще 5,1 млрд рублей. Однако торможение сроков оказания господдержки спроса привела к тому, что объемы финансирования всей отрасли, скорее всего, значительно сократятся.

«Сегодня обсуждается сумма значительно ниже 10 млрд рублей», — заключил другой источник.

14 сентября президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков предположил, что количество дилерских автомобильных центров в России до конца текущего года может сократиться на треть. За оставшиеся 3,5 месяца в стране прекратят работу почти 1,1 тыс. автосалонов. Кроме того, к концу 2023 года количество стоковых автотранспортных средств в хорошем техническом состоянии ожидаемо сократится.