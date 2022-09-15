Правительство дорабатывает бюджет под локальный рост ожиданий инфляции

Принятие бюджета на 2023–2025 годы, который продолжает дорабатывать правительство, будет зависеть от условий темпов роста инфляции в России. Власти страны осторожно относятся к стимулированию роста ВВП, сообщает «Коммерсантъ».

«Главный тезис прошедшего совещания по бюджету в Белом доме — осторожность в стимулировании роста ВВП. Запросы на дополнительные «антикризисные» госрасходы вряд ли будут удовлетворены — бюджет останется консервативным в этом отношении, хотя бюджетная политика предполагается до 2025 года мягкой», — говорится в материале.

В правительстве в среду, 14 сентября, прошло одно из последних совещаний по проекту бюджета на следующие три года. При этом суть обсуждений пока не раскрывается. Однако исходя из открытой части последнего совещания речь шла о дополнительных федеральных расходах и доходах.

«Известно об обсуждении дополнительных налогов на экспорт угля и удобрений, не исключена коррекция налогообложения экспорта химпрома. По отраслевым расчетам, речь может идти о дополнительных доходах бюджета в пределах 0,5% ВВП», — утверждает «Ъ».

12 сентября РБК со ссылкой на расчеты Министерства финансов России сообщил, что доходы федерального бюджета в августе 2022 года снизились примерно на 11% в номинальном выражении по сравнению с показателями за аналогичный период 2021-го. В июле падение составило 26% в сравнении с тем же месяцем прошлого года. Таким образом было зафиксировано падение доходов федбюджета второй месяц подряд.