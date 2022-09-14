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Cбер начнет принимать заявки на сельскую ипотеку

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Depositphotos

Сбербанк с 15 сентября начинает прием заявок по программе «Сельская ипотека» для приобретения или строительства жилого дома на сельских территориях, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что с сервисом электронной регистрации от Домклик для готового жилья ставка составит 2,7%, а для строительства жилого дома - 3%. При этом первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости, по двум документам — от 50%. Максимальная сумма кредита составляет 5 млн рублей.

Как подчеркнул первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев, этот важный проект помогает кардинально улучшить жилищные условия россиян, которые живут на сельских территориях.

«Мы рады возобновить прием заявок на государственную программу сельской ипотеки. На сайте сервиса Домклик наши клиенты могут найти актуальный список сельских территорий и агломераций, в которых можно приобрести жилье в рамках этой ипотечной программы. А оформить ее можно онлайн — быстро и просто», — сказал он.

В Сбере уточнили, что по программе можно приобрести участок с жилым домом или дом блокированной застройки у юрлица (с момента постройки объекта не должно пройти более трех лет) или физлица (не более пяти лет). Кроме того, можно построить жилой дом по договору подряда с юрлицом либо ИП на собственном или приобретаемом участке (срок строительства не должен превышать двух лет).

Кредит по программе «Сельская ипотека» можно получить только один раз. В приобретенном объекте необходимо оформить постоянную регистрацию в течение 180 дней с момента получения собственности и подтверждать наличие этой регистрации раз в год в течении 5 лет.

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