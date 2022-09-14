ООН ведет с РФ диалог о пролонгации зерновой сделки

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что ведет с Россией диалог о возможности продления договоренностей об экспорте продовольствия по Черному морю после их истечения в конце ноября и расширения сделки. Об этом он сообщил на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

«Диалог с Россией очень важен. Мы обсуждаем продление сделки после истечения ее первоначального срока, включения в нее экспорта российских аммониевых удобрений по этому же каналу», — сказал он.

По его словам, дефицита продовольствия в мире нет, но есть проблема с его распределением.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что шансы заключения мирного соглашения по Украине в данный момент минимальны. Он также призвал стороны конфликта обменяться военнопленными.

До этого сообщалось, что в тех районах Украины, где идут боевые действия, по-прежнему остаются люди с ограниченными возможностями, неспособные выехать, констатировал комитет по правам людей с инвалидностью ООН. Об этом говорится в соответствующем докладе организации.