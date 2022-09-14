FAZ: обнищание Европы может остановить только снижение стоимости газа

Экономический кризис на территории Европы, который выражается в стремительном обнищании населения и скачке стоимости жизни в Германии, будет продолжаться до снижения цен на газ, написала немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Автор материала Йоханнес Пеннекамп указал, что немецкая экономика давала сбои еще до февраля 2022 года. После спада периода пандемии коронавируса немецкая финансовая система восстанавливалась медленнее остальных, потому что Германия — «экспортная нация, чей экспорт превышает импорт», и поэтому страна более чувствительна к проблемам в цепочках поставок. После введения санкций против России проблемы с цепочками поставок только усугубились, вызывая рост цен за коммунальные услуги по всей Европе.

Другой проблемой в публикации назвали сокращение покупательской способности населения из-за увеличения расходов на энергию на €1 тыс. в месяц и более.

«Стабильный подъем экономики будет, вероятно, возможен лишь в том случае, если главная проблема — высокие цены на энергию — исчезнет», — сказал Пеннекамп, добавив, что этот подъем может случиться к лету 2024 года

Ранее 14 сентября сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе выросли на 8,5% в ходе торгов и составили $2250 за тысячу кубометров.

2 сентября российская государственная энергетическая компания «Газпром» сообщила о приостановке работы «Северного потока» на неопределенный срок. В тот день на турбине газопровода выявили ряд протечек.