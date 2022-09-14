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Эксперт Мариничева посоветовала россиянам открывать зарубежные счета для оплаты жилья в Европе

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Thomas Peter/Reuters

Для оплаты содержания жилья в Европе россиянам лучше всего воспользоваться имеющимися счетами в зарубежных банках. Если таковых у граждан нет, то их следует открыть, приводит слова вице-президента Russia Sotheby's International Realty Елены Мариничевой «РБК-Недвижимость».

«У 70-80% владельцев европейской недвижимости за рубежом уже есть счета в европейских странах, которые они открыли еще давно, при покупке недвижимости. Соответственно, сегодня они могут хранить там до €100 тыс. — и спокойно оплачивать коммунальные услуги, ипотеку и другие необходимые счета», — заявила Мариничева.

Однако в случае блокировки подобных счетов оплата услуг по содержанию жилья в Европе значительно усложнится, предостерегла она.

«В таком случае необходимо открытие счета в зарубежном банке, лучше всего — в Европе. Правда, сегодня это возможно только при личном присутствии заявителя, а значит, у него должна быть как минимум шенгенская виза для поездки», — заключила Мариничева.

29 августа профессор МГИМО Дмитрий Лабин посоветовал россиянам избавляться от заграничной недвижимости. По его словам, владение недвижимостью за границей в условиях финансового кризиса и геополитической напряженности несет в себе множество рисков. Некоторые из них могут привести к потере объектов недвижимости.

9 сентября Совет ЕС окончательно утвердил решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией. С 12 сентября для россиян были увеличены размер визового сбора с €35 до €80 и срок оформления визы. Кроме того, для граждан ужесточились правила получения многократных виз.

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