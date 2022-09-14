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«Автостат»: стоимость автомобилей в России резко выросла с начала года

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

По итогам восьми месяцев 2022 года средняя стоимость автомобиля в России выросла на 22%. Cредневзвешенная цена новой машины составила 2,2 млн рублей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«По итогам 8 месяцев 2022 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 2 млн 290 тыс. рублей. Это на 22% больше, чем год назад, а по отношению к 2014 году она выросла на 129%», — заявил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

Основной рост цен на автомобили наблюдался в России в апреле 2022 года. В настоящее время следует говорить о стабилизации рынка, уточнили в аналитическом агентстве.

«Ключевой увеличение цен происходило в апреле, когда у россиян было понимание дефицита машин на рынке и желание купить автомобиль дешевле, чем он будет стоить завтра. Однако дальше в соответствии с ситуацией в автосалонах цены практически остановились», — пришли к выводу аналитики «Автостата».

6 сентября вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил о массовом отказе россиян от покупок полисов ОСАГО. По его словам, это было обусловлено неэффективностью системы и ростом цен на полисы.

Расширение тарифного коридора на 26%, намеченное на 13 сентября, не привело к снижению стоимости полисов. По словам Шапарина, компании получили возможность продавать продукты дешевле и дороже, однако воспользуются ей только в сторону увеличения для наращивания прибыли.

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