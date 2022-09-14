Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен заявила о санкционном ударе по экономике России

Международные санкции против России уже привели к ощутимым последствиям для ряда отраслей экономики страны. Под ударом оказались, в частности, автомобильный и авиационный рынки, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время дебатов в европейском парламенте.

«Производство машин в России снизилось на 75% в сравнении с показателями прошлого года. «Аэрофлот» приземляет свои самолеты, поскольку больше не располагает дополнительными запчастями», — заявила Фон дер Ляйен.

Она также добавила, что солидарность Евросоюза с Украиной останется «непоколебимой». За последние полгода европейские власти ввели против России «мощнейшие санкции из тех, что знал мир».

«Я хочу сказать очень четко: санкции сохранятся. Пришло для нас время проявить решимость, а не искать умиротворения, это должно быть ясно. То же справедливо и для финансовой поддержки Украины», — заявила она.

14 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила о планах по ограничению доходов энергопроизводителей. По ее словам, меры по реформированию единого энергетического рынка Европы помогут собрать в общей сложности €140 млрд для борьбы с последствиями кризиса.