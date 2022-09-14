Фон дер Ляйен: газохранилища в ЕС заполнены на 84%, но этого недостаточно

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, выступая в Европарламенте, что газохранилища стран ЕС заполнены на 84%, но этого недостаточно для того, чтобы стать независимыми от энергоносителей из России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы должны избавиться от такой зависимости (от энергоносителей из России. — «Газета.Ru»). Наши газохранилища заполнены на 84% — это хорошо, однако этого недостаточно», — сказала она.

По словам фон дер Ляйен, нужно бороться с «манипуляциями на газовом рынке». Политик обратилась к странам Евросоюза с призывом снижать энергопотребление. Кроме того, по ее словам, потребители электроэнергии нуждаются в помощи по оплате сильно увеличившихся счетов.

Она также упомянула о своем предложении ввести ограничения на доходы компаний, которые производят дешевое электричество на основе ископаемого топлива и получают сегодня очень высокую прибыль.

При этом политик коснулась темы ограничения цен на газ, заявив, что ведется обсуждение этой темы.

Глава Еврокомиссии отметила, что большое значение для сферы энергетики может сыграть водород. Она напомнила о плане произвести в ЕС 10 млн тонн возобновляемого водорода к 2030 году.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что ЕК готовит предложение по ограничению цен на газ в зависимости от уровня отношений со страной-поставщиком.