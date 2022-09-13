Курс евро на Мосбирже упал ниже 60 рублей впервые с 5 сентября

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже упал ниже 60 рублей впервые с 5 сентября, следует из данных торгов.

По данным Мосбиржи, курс евро снизился до 59,8 руб. При этом курс доллара опустился до 59,68 руб.

Ранее сообщалось, что курс доллара во время валютных торгов во вторник, 13 сентября, упал ниже 60 рублей впервые с 31 августа.

До этого финансовый аналитик Артем Звездин спрогнозировал, что осенью 2022 года курс рубля по отношению к доллару может ослабеть вплоть до отметки 70 расчетных единиц.

А глава отдела банков и денежного рынка инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко заявил, что в 2023 году на курс российской валюты окажут давление новые факторы, включая восстановление импорта.