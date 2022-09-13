Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Стал известен размер призовых чемпионата и Кубка России по биатлону 18:26
Курс евро на Мосбирже упал ниже 60 рублей впервые с 5 сентября 18:24
Google научила компьютер описывать запах вещества по химической структуре 18:24
Медведев назвал проект по гарантиям безопасности Украины «прологом... 18:22
Mash: в Чертанове спасенная во время пожара женщина сама подожгла свою квартиру 18:21
Актеры МХАТа отправили Дорониной благодарственное письмо в ее день рождения 18:21
Глава политбюро ХАМАС Хания: Палестина надеется, что СВО приведет к многополярному... 18:18
В Одессе памятник Екатерине Второй снова облили краской 18:17
Лукашенко рассказал, что помогло белорусам занять свое место в мире 18:14
Автоэксперт Гронский назвал американские способы ухода за автомобилем 18:13

«Газпром» продолжит разработку шельфа Сахалина вопреки отказу западных компаний от сотрудничества

close
100%
Владимир Михайлов/РИА «Новости»

«Газпром» продолжает работы на шельфе Сахалина, несмотря на отказ западных компаний от сотрудничества. Слова заместителя главы энергетического холдинга Олега Аксютина приводит ТАСС.

«Несмотря на отказ западных компаний от сотрудничества и ранее взятых на себя обязательств, работы по месторождениям шельфа острова Сахалин продолжаются намеченными темпами», — заявил Аксютин.

По его словам, обустройство Киринского и Южно-Киринского месторождений ведется силами российского подрядчика «Русгазшельф» с привлечением трубоукладочного судна «Академик Черский». Укладка морских трубопроводов идет по намеченному графику. Кроме того, «Газпром» в настоящее время ведет работу по модернизации, приобретению и постройке собственного флота.

12 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» продолжает взаимодействовать с немецкой компанией Siemens по вопросу ремонта турбин для «Северного потока». Однако механизмы сотрудничества по данной проблеме тормозятся из-за международных санкций.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть