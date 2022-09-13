«Газпром» продолжит разработку шельфа Сахалина вопреки отказу западных компаний от сотрудничества

«Газпром» продолжает работы на шельфе Сахалина, несмотря на отказ западных компаний от сотрудничества. Слова заместителя главы энергетического холдинга Олега Аксютина приводит ТАСС.

«Несмотря на отказ западных компаний от сотрудничества и ранее взятых на себя обязательств, работы по месторождениям шельфа острова Сахалин продолжаются намеченными темпами», — заявил Аксютин.

По его словам, обустройство Киринского и Южно-Киринского месторождений ведется силами российского подрядчика «Русгазшельф» с привлечением трубоукладочного судна «Академик Черский». Укладка морских трубопроводов идет по намеченному графику. Кроме того, «Газпром» в настоящее время ведет работу по модернизации, приобретению и постройке собственного флота.

12 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» продолжает взаимодействовать с немецкой компанией Siemens по вопросу ремонта турбин для «Северного потока». Однако механизмы сотрудничества по данной проблеме тормозятся из-за международных санкций.