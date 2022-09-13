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Госдума обеспечила дополнительную защиту вкладчикам обанкротившихся банков

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит Агентству по страхованию вкладов (АСВ) представлять в налоговый орган информацию о сумме выплаченных вкладчикам процентов со стороны обанкротившихся банков. Кроме того, АСВ получит соответствующие полномочия для определения даты фактического получения такого дохода, сообщают «РИА Новости».

Законопроект направлен на обеспечение дополнительной защиты вкладчиков обанкротившихся банков. Мера, внесенная депутатом Владиславом Резником, обязывает АСВ не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, уведомлять налоговый орган о суммах, выплаченных вкладчикам процентов со стороны финансовых организаций, у которых была отозвана лицензия.

Однако положения законопроекта не касаются процентов, выплаченных по рублевым вкладам, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышала 1%. Согласно документу, дата фактического получения дохода физическим лицом по осуществляемым АСВ выплатам будет определяться как дата фактического получения им страхового возмещения.

12 сентября экономист Михаил Беляев заявил, что процентные ставки по краткосрочным рублевым вкладам выше, чем по долгосрочным. По этой причине россиянам следует рассмотреть возможность передачи денежных средств банкам на небольшой срок.

По его словам, обычно банки заинтересованы в привлечении долгосрочных денежных ресурсов. Однако в настоящее время из-за усиления экономических рисков в связи с международными санкциями и падением реальных доходов населения ситуация изменилась. Теперь финансовые организации стремятся предоставлять клиентам все большие возможности для открытия краткосрочных рублевых вкладов.

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