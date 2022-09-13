The Guardian: ЕС передумал вводить потолок цен на российский газ

Европейский союз отказался от идеи вводить потолок цен на российский газ, однако хочет ввести новый налог для энергокомпаний, сообщает газета The Guardian.

К такому выводу авторы приходят на основании документов Европейской комиссии, попавших в распоряжение издания. В документах ведется обсуждение о введении дополнительного налогообложения для нефтяных и газовых компаний — однако речи о введении потолка цен на газ из России нет.

2 сентября российская государственная энергетическая компания «Газпром» сообщила о приостановке работы «Северного потока» на неопределенный срок. В тот день на турбине газопровода выявили ряд протечек.

До этого премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дел Ляйен заявил о невозможности решить вопрос с дефицитом газа в ЕС потолком цен на него. По его словам, введение ограничений никак не решит проблему критической нехватки газа в Европе.