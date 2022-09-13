Мишустин поручил представить меры по стимулированию долгосрочных сбережений до 31 марта 2023 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития совместно с Банком России до 31 марта 2023 года создать предложения по стимулированию долгосрочных сбережений граждан.

«Отдельное поручение дано по вопросу формирования долгосрочных сбережений граждан. Предложения о дополнительных механизмах стимулирования и поощрения таких сбережений необходимо проработать и представить в правительство не позднее 31 марта 2023 года», — отметили в публикации.

Ранее во вторник на портале госзакупок появился контракт Федеральной службы государственной статистики (Росстат) на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка рекомендаций по совершенствованию источников и методов формирования макроэкономических показателей доходов, расходов и сбережений населения».

До этого РБК, ссылаясь на слова первого заместителя Центробанка России Дмитрия Тулина, писали, что длительное хранение активов в альтернативных валютах, включая расчетные единицы «недружественных» стран, грозит рисками, связанными с их ликвидностью и волатильностью.