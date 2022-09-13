Площадь торговых сетей в России выросла всего на 1 млн «квадратов» за полгода

Площадь 200 крупнейших сетей продуктов питания и товаров повседневного спроса выросла на более чем 1 млн кв. м за первое полугодие, что на 13,5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на результаты подсчетов от Infoline.

По итогам января — июня торговая площадь 200 крупнейших сетей продуктов питания и товаров повседневного спроса (FCMG) выросла на более чем 1 млн кв. м. При этом темпы роста открытия новых площадей сократились на 13,5% по сравнению с показателями 2021 года. При этом, после начала спецоперации на Украине, многие торговые сети начали сокращать инвестиции в открытие новых магазинов или больших гипермаркетов, но уже сейчас рынок восстанавливается и переходит к росту, отметили в публикации.

Эксперты сошлись во мнении, что сейчас крупнейшие торговые сети сфокусировались на открытии магазинов «у дома». При этом такой формат магазинов больше отвечает запросам потребителей, которые стараются сэкономить. Поэтому в ближайшее время участники рынка будут модернизировать старые точки продаж, которые генерируют трафик. Региональные же дискаунтеры будут искать возможность перейти в отдаленные города, где будет низкая конкуренция.

Аналитики посчитали, что в ближайшее время ожидать открытия новых гипермаркетов не стоит. Кроме того, происходит трансформация данного формата с оптимизацией занимаемой площади. Некоторые участники рынка, например, меняют формат под dark store. В целом же стоит ожидать консервативных планов по развитию торговых сетей и изменениях лишь внутри формата, когда магазин занимает площадь закрывшегося конкурента.

В конце августа операционный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли заявил, что ретейлер не планирует открывать новые магазины во второй половине года, сосредоточившись на повышении эффективности бизнеса в уже имеющихся точках.