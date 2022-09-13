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Профессор Крайс: США хотят разорить Европу с помощью войны и помешать дружбе России и ФРГ

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Global Look Press

Профессор экономики Кристиан Крайс утверждает, что США заинтересованы в обострении ситуации на Украине и расширении театра боевых действий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

По его мнению, война с участием Североатлантического альянса могла бы стать для Вашингтона решением проблем с перепроизводством и долгами, а Штаты рассчитывают, что в результате конфликта в Центральной Европе будет уничтожена основная часть производственных мощностей.

Крайс добавил, что Белый дом пытается избежать сотрудничества между Российской Федерацией и Германией, поэтому Вашингтон хочет разорить именно ФРГ.

По его словам, с каждым днем экономические прогнозы в ФРГ звучат все мрачнее и мрачнее. Над страной нависла опасность обнищания и деиндустриализации, а больше всего пострадает малый и средний бизнес.

Ранее стало известно, что из-за энергетического кризиса немецкую экономику ожидает «трагедия в пяти актах» и рецессия, в которую она может «полностью погрузиться».

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