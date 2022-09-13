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Der Spiegel: немецкую экономику ожидает трагедия в пяти актах и рецессия

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Reuters

Из-за энергетического кризиса немецкую экономику ожидает «трагедия в пяти актах» и рецессия, в которую она может «полностью погрузиться». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Der Spiegel.

В публикации отмечается, что первые предприятия прекращают работу, а потребление падает. В это время немецкая экономика неудержимо скатывается в кризис, который способен надолго ослабить страну.

«Это — трагедия в пяти актах. Тот, кто хочет понять, что грозит немецкой экономике, может поговорить с менеджерами из автомобильной отрасли или исследователями конъюнктуры, проштудировать данные об инфляции или курсы акций», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что появляется все больше панических сообщений о различных предприятиях, которые поступают из разных регионов Германии, но главы концернов и лидеры профсоюзов «уже не скрывают своего страха».

Ранее стало известно, что Германия может лишиться всей промышленной системы из-за энергетического кризиса. Промышленность ФРГ последние годы держалась на дешевой российской энергетике из возможности сбыта производимой продукции на рынках КНР.

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